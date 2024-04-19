Tokatlılar geceyi dışarıda geçiriyor. 20 saatte 46 sarsıntı

Kaynak: İHA
Tokatlılar geceyi dışarıda geçiriyor. 20 saatte 46 sarsıntı
Tokat’ta meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından yurttaşlar geceyi dışarıda geçiriyor.

Tokat’ın Sulusaray ilçesi önceki gün gece saat 01.06’da meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından 46 kez daha sallandı.

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Tokat’ta 20 saat içerisinde meydana gelen en büyük deprem ise dün saat 18.11'de oluşan 5,6 büyüklükteki sarsıntı oldu.

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Depremlerin ardından yurttaşlar soluğu dışarıda aldı.

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Depreme evlerinde ve iş yerlerinde yakalanan yurttaşalar yeni bir deprem korkusuyla kendilerini dışarıya attı.

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Bazı kişiler evlerinin önünde ateş yakarak soğuktan korunurken bazı yurttaşlar da evlerinin önünde toplanarak çay içerek yemeklerini yedi.

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Evlerinin önünde ailecek vakit geçirenler çocukların etkilenmemesi için piknik ortamı oluşturdu.

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