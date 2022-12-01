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Tokat'ta 50 öğrenci ‘zehirlenme’ şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Tokat'ın Niksar ilçesinde 50 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 02:33
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Tokat'ta 50 öğrenci ‘zehirlenme’ şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Tokat'ta 50 öğrenci ‘zehirlenme’ şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
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Aysel Nadide Başar Yatılı Bölge Ortaokulu yurdunda kalan 137 öğrencinin bir kısmında akşam yemeğinin ardından mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetleri görülmesi üzerine durum okul yöneticilerine bildirildi.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 50 öğrenci, Niksar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Tokat Vali Yardımcısı Kaya Çelik ve İl Sağlık Müdürü Öner Nergiz hastanede tedavi altına alınan öğrencileri ziyaret etti.

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri yemekten numune aldı. (AA)

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