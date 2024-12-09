Tokat’ta 60 daireli binada yürekler ağza geldi. Yönetici kapıda nöbet tutuyor

Kaynak: İHA
Tokat’ta 60 daireli binada yürekler ağza geldi. Yönetici kapıda nöbet tutuyor

Tokat’ta bir inşaatın temel kazısı sırasında yan binanın giriş yolu çöktü. Çökme nedeniyle 60 dairelik binanın giriş ve çıkışları apartmanın altında bulunan dükkandan sağlanmaya başlandı.

İddiaya göre kent merkezi Süreyya Hoca Caddesi'nde bir inşaatın temel kazısı sırasında, yan apartmanın giriş yolu temele kaydı. Olayda 60 daire bulunan binanın giriş ve çıkışları, apartmanın altındaki dükkândan sağlanmaya başlandı. Yaşanan kayma nedeniyle binanın doğalgazı tedbir amaçlı kesildi. Apartman yöneticisi Burak Aloğlu, bina önünde nöbet tutarak durumu yakından takip ediyor. Kayma nedeniyle bina sakinleri tedirginlik yaşarken, yetkililer güvenlik önlemleri almak için çalışmalara başladı.



Apartman yöneticisi Burak Aloğlu, “İnşaat kazı çalışmasında yağmurdan dolayı çökmeler oldu. Giriş kapısının olduğu kısım çöktü. Apartmanda 60 daire var. Allahtan aşağıda bizim dükkanımız var. Dün geceden itibaren dükkândan giriş çıkışlarını sağlıyoruz. Şu anda binanın doğalgazı kapalı durumda” dedi.

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