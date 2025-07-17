Tokat’ta ahır felaketi! Büyükbaşlar öldü, traktör yandı

Kaynak: DHA
Tokat’ta ahır felaketi! Büyükbaşlar öldü, traktör yandı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde ahırda nedeni henüz belli olmayan bir yangın çıktı. Kıvılcım saman balyalarına sıçradı. Etrafı kaplayan yangında 7 büyükbaş hayvan telef oldu.

Evyaba Mahallesi'nde saat 11.00 sıralarında Necip Kurtgöz'e ait ahırda yangın çıktı. Mahallelinin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, yaklaşık 2 saat süren çalışmayla söndürüldü. Yangında yaklaşık 500 balya saman, 2 ton buğday ve arpa yandı. 1 traktör hasar gördü. 7 büyükbaş hayvan ise öldü. Yangın sonrası hayvanların sahipleri gözyaşlarına boğuldu.

Evyaba Mahalle Muhtarı Durmuş Er, hayvanların, saman balyalarının, buğdayların ve tarım aletlerinin zarar gördüğünü söyledi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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