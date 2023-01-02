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Buzlanma nedeniyle araç kanala uçtu

Tokat’ta meydana buzlanma nedeniyle araç kanala uçtu.

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 10:04
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Tokat’ta araç buzlanma nedeniyle kanala uçtu

Buzlanma nedeniyle araç kanala uçtu
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İHA’nın haberine göre, kaza, Dedeli Mahallesi TOKİ konutları yolu üzerinde meydana geldi. H.B idaresindeki 60 ABM 201 plakalı Opel marka otomobil buzlanma nedeni ile sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına uçtu.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilden kendi imkanları ile çıkmayı başaran şahsı itfaiye ekipleri sulama kanalından çıkarttı.

Kazayı yara almadan atlatan sürücü H.B, “Kanal yolunda ilerlerken buzlanma varmış frene bile dokunmadan kanala düştük. Allah korudu kanalda su olmaması büyük bir şans oldu. Kanalın üzerinin kapatılmasını istiyoruz. Burada sürekli kaza oluyor” dedi.

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