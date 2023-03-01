1 Mart 2023 Çarşamba
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Tüfeğini temizlerken kendini öldürdü

Tokat'ta 36 yaşındaki Ahmet Kaya, temizlediği tüfeğin kazara ateş alması sonucu yaşamını yitirdi.

Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba - 12:57
Takip Et

Tokat’ta dehşet. Tüfeğini temizlerken kendini öldürdü

Tüfeğini temizlerken kendini öldürdü
+
Aa
-

Olay, dün akşam saatlerinde Niksar ilçesi Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde işçi olarak çalışan Ahmet Kaya’nın, evinde temizlediği kendine ait ruhsatlı av tüfeği kazara ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmaların kalbine isabet ettiği Kaya, kanlar içinde yere yığıldı. Yakınlarının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ahmet Kaya'nın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Niksar Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Kaynak: DHA)

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Haluk Levent aldığı yeni kararı açıkladı: Artık yoruldum
1
﻿Haluk Levent aldığı yeni kararı açıkladı: Artık yoruldum
﻿Haluk Levent aldığı yeni kararı açıkladı: Artık yoruldum
﻿26 şehirde yapıldı. Son ankette 2 partiye kara haber
2
﻿26 şehirde yapıldı. Son ankette 2 partiye kara haber
﻿26 şehirde yapıldı. Son ankette 2 partiye kara haber
﻿Dünyaca ünlü kişi oturacak. Adnan Oktar'ın villası satıldı
3
﻿Dünyaca ünlü kişi oturacak. Adnan Oktar'ın villası satıldı
﻿Dünyaca ünlü kişi oturacak. Adnan Oktar'ın villası satıldı
﻿ 4 büyükşehir için tehlike çanları: Haritalar çok yakın bir sınırda olduğumuzu gösteriyor
4
﻿ 4 büyükşehir için tehlike çanları: Haritalar çok yakın bir sınırda olduğumuzu gösteriyor
﻿ 4 büyükşehir için tehlike çanları: Haritalar çok yakın bir sınırda olduğumuzu gösteriyor
﻿Hükümet istifa sesleri TRT'de yankılandı. Protestolara bir takım daha katıldı
5
﻿Hükümet istifa sesleri TRT'de yankılandı. Protestolara bir takım daha katıldı
﻿Hükümet istifa sesleri TRT'de yankılandı. Protestolara bir takım daha katıldı
﻿Fenerbahçe ligden çekilmeyi görüşecek. Kayseri maçına PAF takımla çıkılması gündemde
6
﻿Fenerbahçe ligden çekilmeyi görüşecek. Kayseri maçına PAF takımla çıkılması gündemde
﻿Fenerbahçe ligden çekilmeyi görüşecek. Kayseri maçına PAF takımla çıkılması gündemde
﻿Yol kenarında korkunç olay. Ekipler harekete geçti
7
﻿Yol kenarında korkunç olay. Ekipler harekete geçti
﻿Yol kenarında korkunç olay. Ekipler harekete geçti
﻿Ocak'ta kartı ödemelerle 446 Milyarlık alışveriş yapıldı
﻿Ocak'ta kartı ödemelerle 446 Milyarlık alışveriş yapıldı
﻿Ocak'ta kartı ödemelerle 446 Milyarlık alışveriş yapıldı
﻿Bolu'da emlakçılara 'fahiş kira' denetimi
﻿Bolu'da emlakçılara 'fahiş kira' denetimi
﻿Bolu'da emlakçılara 'fahiş kira' denetimi
﻿Uzmanı açıkladı. Deprem bölgelerinde beslenmeye dikkat
﻿Uzmanı açıkladı. Deprem bölgelerinde beslenmeye dikkat
﻿Uzmanı açıkladı. Deprem bölgelerinde beslenmeye dikkat
﻿Profesör açıkladı. Deprem bölgesinde o hastalık ölüm getirebilir
﻿Profesör açıkladı. Deprem bölgesinde o hastalık ölüm getirebilir
﻿Profesör açıkladı. Deprem bölgesinde o hastalık ölüm getirebilir
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.