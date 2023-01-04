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Tokat'taki 3 kişinin ölümünde sır perdesi aralandı

Tokat'ta, Eskiköy muhtarı Bahattin Karnak (47), Halil Kargın (52) ve Aydın Karnak'ın (45) tabancayla öldürülmüş bulunduğu olayla ilgili şüphe, Ankara Jandarma Kriminal Dairesi Başkanlığı'ndaki incelemeyle ortadan kalktı.

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 17:25
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Tokat'ta Eskiköy muhtarı Bahattin Karnak, Halil Kargın ve Aydın Karnak'ın tabancayla ölüm denklemini kriminal inceleme çözdü

Tokat'taki 3 kişinin ölümünde sır perdesi aralandı
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Olay, 17 Kasım’da merkeze bağlı Eskiköy'deki ahırın yanında meydana geldi. Park halindeki aracın yanında köy muhtarı Bahattin Karnak, oto galeri işleten kuzeni Aydın Karnak ile İstanbul'da servisçilik yapan Halil Kargın'ın tabancayla vurulmuş cansız bedenleri bulundu. Jandarma ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede, 2 tabanca ele geçirildi. Bunlardan birinin muhtar Bahattin Karnak'a ait ruhsatlı tabanca olduğu, diğerinin ise ruhsatsız ve Aydın Karnak'a ait olduğu saptandı. Yapılan otopside Bahattin Karnak'ın vücudunda 4, Halil Kargın'ın ise 2 kurşun olduğu tespit edildi. Aydın Karnak'ın da şakağında 1 kurşun izi belirlendi. 3 kişi, otopsilerin ardından toprağa verildi.

KUZENİ İLE SERVİSÇİYİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETMİŞ

Olayla ilgili başka şüpheli bulunup, bulunmadığının tespiti için ölenlerin ellerinden swap örnekleri alınarak inceleme için Ankara'ya gönderildi. Ankara Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı’nda örnekler üzerinde çalışma yapıldı. Olay yerinde bulunan 2 tabanca, boş kovanlar ve 3 kişiden alınan swap örneklerinde yapılan incelemeler sonucu başka şüpheli bulunmadığı belirlendi. Aydın Karnak'ın, Bahattin Karnak ve Halil Kargın'ı tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiği rapor edildi.

(Kaynak: DHA)

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