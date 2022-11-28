Tokat'ta felçli hastaya şiddet uygulamışlardı. Verilen ceza belli oldu

Sağlık Bakanlığı, 19 Kasım’da sosyal medyada yer alması üzerine Tokat’ta bir özel hastanenin yoğun bakımında iki personelin yatan bir hastaya yönelik şiddet görüntüleriyle ilgili başlatılan soruşturmanın sonuçlandığını açıkladı. Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı’ndan bugün yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

“19 Kasım günü sosyal medyada yayımlanan ve Tokat’ta bir özel hastanenin yoğun bakım servisinde çekildiği anlaşılan görüntüler üzerine inceleme başlatılmış ve hastanenin faaliyeti geçici olarak durdurulmuştu.

“SAĞLIK PERSONELİNDEN BİRİ 3 YIL SÜREYLE MESLEKTEN MEN EDİLDİ”

Sağlık Meslekleri Kuruluna intikal eden idari soruşturma dosyası karara bağlandı. Uygunsuz davranış sergileyen sağlık personelinden biri 3 yıl süreyle meslekten men edildi. Süre sonunda göreve dönebilmesi için 18 aylık mesleki ve etik eğitimi alma ve yoğun bakım dışında açık serviste çalışabilme şartı getirildi.

“DİĞER SAĞLIK PERSONELİ 6 AYLIK MESLEKİ EĞİTİMDEN SONRA YOĞUN BAKIM DIŞINDAN GÖREVLENDİRİLECEK”

Bu kararın, geçerli mevzuat çerçevesinde Sağlık Meslekleri Kurulu tarafından verilmesi mümkün en ağır yaptırım olduğu bilinmelidir. Kurulun aldığı bu karar, sadece meslek icrası yönüyle ilgili olup, adli süreçten bağımsızdır. Diğerinin ise 6 aylık mesleki eğitimden sonra yoğun bakım dışında görevlendirilmesine karar verilmiştir.

HASTANE BUGÜN İTİBARİYLE HİZMET VERMEYE DEVAM EDECEK

Sağlık Bakanlığı soruşturmayı yürütürken, başta yoğun bakım hizmetleri olmak üzere, söz konusu hastanedeki tüm süreçleri inceleyip denetlemiştir. İncelemeler sonucunda sorumlular hakkında gerekli işlemler yapılmıştır. Hastanenin 28 Kasım 2022 tarihi itibarıyla hizmet vermeye devam etmesine müsaade edilmiştir.”