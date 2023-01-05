Tokat'ta hafif ticari araç uçuruma devrildi: 2 ölü, 3 yaralı

Süleyman Aksoy idaresindeki hafif ticari araç, Sahilköy yakınlarında uçuruma devrildi.

Kazada araçtaki Gülümser (50) ve annesi Hüsne (80) Aksoy olay yerinde öldü. Yaralanan sürücü ile eşi Sultan ve kayınvalidesi Elmas Aksoy ise sağlık ekiplerince Almus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aksoy ailesinin kaza öncesi hastaneye gittiği öğrenildi.

Almus Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, kaza yerine giderek incelemede bulundu.