Avrasya Tüneli’ne dev zam geldi. Yeni açıklandı

Yüksek enflasyon ve ülkede yaşanan ekonomik kriz nedeniyle her şeye art arda zam geliyor. Araba fiyatlarına, akaryakıt fiyatlarına zam derken köprü, otoyol ve tünellere de zam yapıldı.

Bütçe açığını kapatmak için köprü ve otoyollara yüzde 50 zam yapılmıştı. . Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti 399 lira, 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti 419 lira olmuştu.

Bugün ise Avrasya Tüneli’ne zam geldi. İstanbul'da bir yakayı bir yakaya bağlayan Avrasya Tüneli’ne yüzde 40 oranında zam yapıldı.

Zammı gazeteci Olcay Aydilek sosyal medya hesabından duyurdu. Tek yön geçiş ücretleri gündüz tarifesinde otomobiller için 80 TL'den 112 TL'ye çıktı.

Tarife minibüsler için 120 TL'den 168 TL'ye ve motosikletler için 31,20 TL'den 41,7 TL'ye yükseldi.

KÖPRÜ VE OTOYOLLARA ZAM GELMİŞTİ

Öte yandan dün köprü ve otoyollara zam yapılmıştı. 4 ay ara ile otoyol ve köprülere ikinci bir zam geldi. Köprü ve otoyollara yapılan yüzde 50 zammında yeni tarifeler de ortaya çıktı.

15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri otomobil geçiş ücreti 24 lira oldu.

Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti 399 lira, 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti 419 lira oldu.

BAKAN: ÇOK DÜŞÜKTÜ GÜNCELLEDİK

Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu otoyol ve köprü geçiş ücretlerine yapılan zamla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Fiyatların çok az olduğunu dile getiren Uraoğlu, "Bir verimlilik ve tasarruf sürecindeyiz. Biz de burada şartlara göre geçiş ücretlerini güncelleme ihtiyacı hissettik. Gerçekten çok çok düşük kalmıştı.” ifadelerini kullandı.