Tokat'ta hayat mücadelesi: İşçi asansörden düştü

Kaynak: İHA
Tokat'ta hayat mücadelesi: İşçi asansörden düştü

Tokat'ın Güneşli Mahallesi'nde bulunan bir inşaatta çalışan işçi, dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. Ağır yaralanan işçi, hastaneye kaldırıldı.

Olay, Kaşıkçı Caddesi üzerindeki bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, apartmanın 6'ncı katında çalışan F.A., henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. Çevredeki işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, zorlu bir çalışma sonucu yaralı işçiyi asansör boşluğundan çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından F.A., hayati tehlikesi devam eden durumuyla birlikte Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından inşaat güvenliği bir kez daha gündeme gelirken, yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı.

Polis ekipleri, işçinin düşmesine neden olan koşulları araştırıyor. İnşaattaki güvenlik önlemlerinin yetersiz olup olmadığı ve iş kazasının nasıl meydana geldiği gibi soruların cevaplanması için çalışmalar devam ediyor.

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