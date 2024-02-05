Tokat’ta heyelan köyü ikiye ayırdı

Kaynak: DHA
Tokat’ta heyelan köyü ikiye ayırdı
Tokat Günebakan köyünde meydana gelen heyelan nedeniyle köy ikiye bölündü. Köyde 39 ev boşaltıldı, 4 ev ise yıkıldı.

Tokat’ın Niksar ilçesinde Günebakan köyünde 4 gün arayla ikinci heyelan yaşandı.

Heyelan nedeniyle köy resmen ikiye bölündü. Köyün batısı ile doğusu arasında ulaşımın sağlandığı yol 3 metre güneye doğru kaydı. Bu kaymayla birlikte evler de hem kaydı hem yıkıldı.

Felaket sonrası 39 ev ve köyün camisi boşaltıldı. Bu evlerden 4’ü ile boşaltılan cami yıkıldı.

Yaklaşık 80 hanenin olduğu köyün batı kısmına ulaşım tamamen durdu.

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“YAYA OLARAK DAHİ ULAŞIM YOK”

Köyün muhtarı Şevket Cebecioğulları, "350 hane, köyümüzün toplamı. 900 nüfusumuz var. Tahmini yarısı o tarafta, yarısı bu tarafta. 100 haneye yakını karşı mahallede kaldı. Heyelan nedeniyle, yaya olarak dahi ulaşım sağlanamamakta. Elektrik hattımız kesildi. İçme suyu şebekesinde kesilme oldu. Elektrik için jeneratör getirildi. Şu an geçici olarak elektriği verdiler.

Yeni hattın kurulması için çalışmalara başlandı. Yol için çevre yolu diyebileceğimiz, arazi yolumuz vardı. Oranın, özel idare, sabah çalışmasını yaptı. Tokat'tan yetkililer gelerek o yolun kısaltılması için gerekli çalışmalar yapılacak. Devletin bütün kurumlarıyla vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi hususunda herkes elinden geleni yapıyor" dedi.

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