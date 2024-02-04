Tokat'ta heyelan nedeniyle boşaltılan köyde 4 ev ve bir cami yıkıldı

Kaynak: DHA
Tokat'ta heyelan nedeniyle boşaltılan köyde 4 ev ve bir cami yıkıldı
Tokat’ın Niksar ilçesine bağlı Günebakan köyünde yaşanan heyelanlar sebebiyle 39 ev tedbir amacıyla boşaltıldı.

Niksar ilçesi Günebakan köyünde 4 gün arayla 2 heyelan oldu. İhbarla gelen AFAD ekipleri, evlerde inceleme yaptı. 39 ev tedbir amaçlı boşaltıldı. Bu evlerden 4’ü ile köyün camisi dün gece tamamen çöktü. Caminin minaresi de bir evin üzerine yıkıldı. Birçok evin duvarında ve yollarda çatlaklar oluştu. Caminin bulunduğu bölgedeki 3 metrelik kayma dron ile görüntülendi. Tokat Valisi Numan Hatipoğlu ile Tokat Milletvekili Yücel Bulut da köye gelip, incelemelerde bulundu.

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“ETKİLENMESİ MUHTEMEL EVLERİ BOŞALTTIK”

Tokat Valisi Hatipoğlu, "Günebakan köyümüzde birkaç gündür gerçekleşen toprak kayması ile ilgili olarak 39 evimiz ve 1 camimiz etki altında. Şu an itibarıyla konutları kullanıma kapattık. Camimiz yıkıldı. 3-4 ev daha yıkıldı. Etkilenmesi muhtemel evleri boşalttık. Vatandaşlarımız şu anda kendi imkanları ile yerleşti ama devlet olarak her türlü hususta seferber olduk. Gerekli takibatı yapacağız. Konutlara girişi yasakladık. Jandarmamız ve AFAD burada. Biz de bu afetin etkilerini AFAD olarak giderici çalışmalarla başlatıyoruz" dedi.

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