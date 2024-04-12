Tokat'ta iki araç birbirine girdi. 4 yaralı

Niksar istikametinden 50. Yıl istikametine seyir halinde ilerleyen S.Ç.’nin kullandığı otomobille, Ünye istikametine doğru seyir halinde ilerleyen R.O.’nun (59) kullandığı transit kamyonet hızla çarpıştı.

4 KİŞİ YARALANDI

Yaşanan kazada otomobilde bulunan aralarında çocukların da bulunduğu 4 kişi yaralandı.

Yaralanan vatandaşlar 112 sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. Kaza anı yoldan geçen bir araç kamerasına saniye saniye yansıdı.