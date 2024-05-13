Tokat'ta iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. 7 kişi yaralandı

Güneşli Mahallesi İmamlık Caddesi üzerinde 23:20 sıralarında meydana gelen kazada, iddiaya göre Niyazi Doğan yönetimindeki 60 AFA 456 plakalı Peugeot marka araç ile Okan Ağcataş idaresindeki 60 BD 611 plakalı Mercedes markalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, kazada araçlarda bulunan 5 yetişkin ve 2 çocuk yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.