Tokat'ta iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. 7 kişi yaralandı

Kaynak: İHA
Tokat'ta iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. 7 kişi yaralandı
Tokat'ta iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

Güneşli Mahallesi İmamlık Caddesi üzerinde 23:20 sıralarında meydana gelen kazada, iddiaya göre Niyazi Doğan yönetimindeki 60 AFA 456 plakalı Peugeot marka araç ile Okan Ağcataş idaresindeki 60 BD 611 plakalı Mercedes markalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

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İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, kazada araçlarda bulunan 5 yetişkin ve 2 çocuk yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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