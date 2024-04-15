Tokat'ta kafa kafaya çarpışan otomobillerin kazası güvenlik kamerasında

Kaynak: DHA
Tokat'ta kafa kafaya çarpışan otomobillerin kazası güvenlik kamerasında
Tokat'ta bayramın birinci günü meydana gelen ve anne ile oğlunun hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı korkunç kaza, güvenlik kamerası görüntüleriyle ortaya çıktı.

Kaza, 10 Nisan Çarşamba günü Tokat-Niksar karayolu Yağmurlu köyü mevkisinde gerçekleşti. Selcan Altay'ın yönetimindeki 60 AAP 108 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Ferhat Çakmak'ın yönetimindeki 60 ADR 167 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Nazife Çakmak'ın yaşamını yitirdiği belirlenirken, hastaneye kaldırılan 8 yaralıdan Ferhat Çakmak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazaya ait güvenlik kamerası görüntüleri, olay yerine yakın bir inşaatın kamerasına yansıdı.

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