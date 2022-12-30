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Buzları kırarak kayıp kadını aradılar

Tokat’ta 14 gündür kayıp olan 5 çocuk annesini, SAK timi buzları kırarak Karacagöl’de de aradı.

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 16:21
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Tokat'ta kayıp kadını buzları kırarak aradılar

Buzları kırarak kayıp kadını aradılar
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Tokat Almus ilçesine bağlı Ataköy beldesinde 14 gündür kayıp olan 5 çocuk annesi Arife Gökçe’yi (64) arama çalışmaları tekrar başlatıldı. Gökçe’yi mesaj atarak rahatsız eden şüpheli S.S.’nin çelişkili ifadeleri sonucu cinayet şüphesi üzerine yoğunlaşılırken, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timi belde yakınlarındaki Karacagöl’de arama yaptı.

Dondurucu soğukta özel kıyafetlerini giyen ekipler gölette buzu kırarak, aranmadık yer bırakmadı. Yapılan çalışmalarda bir ize rastlanmadı. Ayrıca kadavra arama köpeği "Mavi" ile iz takip köpeği "Alfa" arama çalışmalarına katıldı. Jandarma komandolar da arazide arama yaptı.


Aynur Özdemir, annesini S.S.’nin öldürmesinden şüphelenildiğini ifade ederek, “Kardeşlerim daha önceden annemi rahatsız ettiği için onu uyarmış. Bir insan bu kadar sapık olmaz. Ne yaptıysa annemizin yerini söylesin. Herkes perişan. Adalet artık bu kişinin cezasını versin” dedi.

OLAYIN ŞÜPHELİSİ HAKKINDA 23 KEZ ADLİ İŞLEM YAPILMIŞ

Tokat Valiliği tarafından yapılan açıklamada olayda şüpheli görülen S.S. üzerinden ve ikamet adresinden Jandarma Kriminal Daire Başkanlığınca incelenmek üzere biyolojik swap örnekleri ile numuneler alınmış ve sevk edildiği bildirildi. Kayıp şahıs ile şüpheli şahısların HTS (Geçmişe Dönük İletişim Trafiği) dökümü Almus Cumhuriyet Başsavcılığından talep edilerek, şahısların telefon trafikleri detaylı olarak incelendiği kaydedildi. S.S hakkında bugüne kadar yapılan şikayetler sonucunda Kolluk Kuvvetleri ve Cumhuriyet Savcılıklarınca 23 kez adli işlem yapıldığı belirtildi.

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