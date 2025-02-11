Tokat'ta korkutan yangın: 12 kişi dumandan etkilendi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Tokat'ta korkutan yangın: 12 kişi dumandan etkilendi

Tokat'ta 6 katlı apartmanın 1'nci katında yangın çıktı. Çıkan yangında 12 kişi dumandan etkilendi.

Tokat Kaleardı Mahallesi Maliye Lojmanları'ndaki 6 katlı apartmanın 1'inci katında, Mehmet Onurlubaş'a ait dairede yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

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Üst katlarda bulunanlar, itfaiye araçları ve elektrik dağıtım firmasının aracının verdiği destekle sepetlerle tahliye edildi.

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Toplam 12 kişinin tahliyesinin gerçekleştiği yangının elektrik kontağından çıktığı belirlendi.

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Dumandan etkilenen 12 kişiye müdahale edilirken, yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Tokat'ta korkutan yangın: 12 kişi dumandan etkilendi

Tokat'ta korkutan yangın: 12 kişi dumandan etkilendi

Tokat'ta korkutan yangın: 12 kişi dumandan etkilendi

Tokat'ta korkutan yangın: 12 kişi dumandan etkilendi

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