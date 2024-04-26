Tokat’ta motosiklet sürücülerine ceza yağdı

Niksar’da trafik ekipleri, huzur ve güvenliği sağlamaya yönelik araç kontrollerine devam ediyor. Ayvaz Mahallesi civarında yapılan motosiklet uygulamasında görevli ekipler tarafından 12 motosiklet üzerinde yapılan kontrollerde 3 motosiklet kullanıcısına toplamda 54 bin 69 TL ceza verildi.

Yapılan motosiklet uygulamasında ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan ve kullandırtmaktan, standart dışı süspansiyon, kask takmamak, abartı egzoz kullanmak suçlarından ayrı ayrı cezalar uygulanırken, toplamda 3 motosiklet sürücüsüne 54 bin 69 TL para cezası kesildi. Ayrıca 3 motosiklet de trafikten men edildi.