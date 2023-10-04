Tokat’ta nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak görüntülendi

Tokat’ın Almus ilçesinde ormanlık alanda nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan vaşak , bir vatandaş tarafından görüntülendi.

KAYNAK: İHA
Tokat’ta nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak görüntülendi

Vaşak, aracından cep telefonuyla kayıt yapan vatandaşın dikkatini çekti. Ancak vaşak, çok çabuk kayboldu.

Vaşak neden önemli?

Vaşak, Türkiye’nin en büyük kedisi olarak biliniyor. Vaşaklar, genellikle dağlık ve ormanlık alanlarda yaşayan yalnız hayvanlardır. Vaşaklar, avlanma, habitat kaybı ve insan faaliyetleri nedeniyle nesli tehlike altında olan bir türdür. Vaşakların korunması için çeşitli çalışmalar yürütülüyor.

Vaşak nasıl görüntülendi?

Almus ilçesinde ormanlık alanda seyir halinde olan bir vatandaş, yol kenarında bir vaşak gördü. Vatandaş, aracının içerisinden cep telefonuyla o anları kaydetti. Görüntülerde, vaşağın kısa süreliğine durduktan sonra hızla uzaklaştığı görülüyor. Vatandaş, nadir görülen vaşağı görmenin heyecanını yaşadı.

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