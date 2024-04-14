Tokat'ta otobüste dehşet saçan şahıs gözaltına alındı

Kaynak: İHA
Tokat'ta otobüste dehşet saçan şahıs gözaltına alındı
Tokat'ta yolcu otobüsünde kırdığı soda şişesiyle muavini rehin alan yolcu, polisin operasyonu ile etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Tokat'taki olay, saat 20.15 sıralarında Atatürk Kavşağı'nda meydana geldi. Şanlıurfa'dan Samsun'a gittiği öğrenilen Topçam firmasına ait yolcu otobüsüne Kayseri'den binen Sercan C. (35o), yanında bulunan soda şişesini kırarak yolcuları rehin almaya çalıştı. Bu sırada otobüsün ön kapısını açan şoförün ikazıyla yolcular otobüsden inerken, şahıs muavini rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisin operasyonu ile yakalanan Sercan C. gözaltına alındı. Olayın ardından yolcular otobüse binerek Samsun'a gitmek üzere yoluna devam ederken, gözaltına alınan şüphelinin sorgulaması sürüyor.

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