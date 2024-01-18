Tokat'ta otomobil TIR’a ok gibi saplandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Kadir D. idaresindeki Tofaş marka otomobil, Çorum’dan İran’a giden Abdulvahap O. idaresindeki TIR’a otogar ışıklarında yavaşlamasıyla arkadan ok gibi saplandı.
Hurda yığınına dönen otomobilde sıkışan sürücü Kadir D., ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
Hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Yol trafiği, kaza nedeniyle tek şerit üzerinden kontrollü bir şekilde sağlandı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.