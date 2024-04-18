Tokat'ta polisler asansör boşluğunda sıkışan köpeği kurtardı

Kaynak: İHA
Tokat'ta polisler asansör boşluğunda sıkışan köpeği kurtardı
Tokat'ta asansör boşluğunda biriken suda mahsur kalan köpeği polisler kurtardı. O anlara dair görüntüler anbean kaydedildi.

Tokat'ın Güneşli Mahallesi'nde inşaattan yükselen köpek havlama seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine ihbar etti.

Gece 04.00 sularında Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Güneşli Mahallesi'ndeki inşaat alanına girdi.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, asansör boşluğunda biriken suda mahsur kalmış bir köpek olduğunu tespit etti.

Konu hakkında harekete geçen ekipler, köpeği kurtarmak için seferber oldu ve zorlu bir operasyonun ardından sudan kurtarılan köpek, bir süre sonra gözden kaybolmuştu.

Olayın görüntülerini izleyen hayvanseverler, Türk Polis Teşkilatının bütün canlılara yardım eli uzattığını gördü.

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