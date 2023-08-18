Tokat'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Tokat’ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

KAYNAK: İHA
Tokat'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza; saat öğle saatlerinde Tokat-Niksar Karayolu Bakışlı köyü mevkiinde meydana geldi. Tokat istikametine gitmekte olan 58 ADL 590 plakalı araç, sürücüsü M.K.’nın direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bariyere çarptı.

Kazada sürücü M.K. ağır yaralanırken, aynı araçta bulunan Nurcan Eraslan olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağrı yaralı olan sürücü M.K. Tokat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden Nurcan Eraslan’da hastane morguna kaldırıldı.

Kaza sonrası karayolu bir süre trafiğe kapanırken gerçekleşen kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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