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Yaralı leyleğe esnaf sahip çıktı elleriyle besliyor

Tokat’ta yaralı halde bulunan leyleği bakkal esnafı elleri ile iş yerinde besleyerek sahip çıktı.

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 14:55
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Tokat'ta yaralı leyleğe esnaf sahip çıktı elleriyle besliyor

Yaralı leyleğe esnaf sahip çıktı elleriyle besliyor
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Tokat’ın Pazar ilçesi esnafından Mehmet Demirel otomobili ile seyir halindeyken Tokat-Zile karayolu üzerinde hareketsiz duran leyleği fark etti. Yaralı leyleği bir aracın çarpmaması için yakalayan Demirel, otomobili ile iş yerine getirdi. Bakkal dükkanında leyleğe elleri ile balık yediren Demirel’in o anlarını arkadaşları cep telefonları ile görüntüledi. Sevimli halleri ile dikkat çeken leylek ilgi odağı oldu.


"YARIM KİLO BALIĞIMIZI YEDİ HELAL OLSUN"
Demirel, yorgun ve aç durumda olan leyleği iki gün misafir ettikten sonra Tokat Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim ettiğini söyledi. Leyleğin kısa sürede ilgi odağı olduğunu ifade eden Demirel, “Yolun ortasında duruyordu. Çarpacaktım, çarpmaktan kurtardım. Sonra yaralı olduğunu gördüm. Durup yakalayarak arabama aldım. İş yerime getirdim. Yarım kilo balığımızı yedi, helal olsun. Acıkmıştı. Bir iki gün misafir ettikten sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim ettim” dedi.


YARALANDIĞI İÇİN GÖÇ EDEMEDİ
Demirel, leyleğin kanadından yaralı olduğunu belirterek, “Yaklaşık 2 ay önce göç etmesi gerekiyordu ama tahminim yaralı olduğu için gidememiş. Kanadından yaralanmış uçamıyor. Doğayı hayvanları seven birisi olarak sahip çıktık” dedi.


Tokat Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünde koruma altına alınan leyleğin rehabilitasyon merkezine gönderilerek kış mevsimini orada geçirmesi bekleniyor.

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