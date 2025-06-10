Tokat’ta yürekleri ağza getiren kaza

Kaza, İsmet Paşa Mahallesi Dik Sokak'ta gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, S.Y. idaresindeki 34 RA 7803 plakalı Fiat marka otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle hızını alamayıp kontrolden çıkarak önce bir evin duvarına çarparak ardından takla attı.

Kazada araçta yolcu olarak bulunan E.K. ve H.K. yaralandı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. E.K. ve H.K.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayı yara almadan atlatan sürücü S.Y., ifadesi alınmak üzere Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.