Tokat’ta yürekleri ağza getiren kaza

Düzenleme: Kaynak: İHA
Tokat’ta yürekleri ağza getiren kaza

Tokat Erbaa’da kontrolden çıkan otomobil sürücüsü direksiyon hâkimiyetini kaybederek önce bir evin duvarına çarptı. Daha sonra da takla attı.

Kaza, İsmet Paşa Mahallesi Dik Sokak'ta gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, S.Y. idaresindeki 34 RA 7803 plakalı Fiat marka otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle hızını alamayıp kontrolden çıkarak önce bir evin duvarına çarparak ardından takla attı.

Kazada araçta yolcu olarak bulunan E.K. ve H.K. yaralandı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. E.K. ve H.K.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayı yara almadan atlatan sürücü S.Y., ifadesi alınmak üzere Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Tokat’ta yürekleri ağza getiren kaza

Tokat’ta yürekleri ağza getiren kaza

Tokat’ta yürekleri ağza getiren kaza

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