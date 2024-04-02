Tokat'taki ev yangını dron ile çekildi

Kaynak: İHA
Tokat'taki ev yangını dron ile çekildi
Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir apartmanın çatısında yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın yan binalara sıçramadan söndürülürken, yangın anları dron ile görüntülendi.

Fevzi Paşa Mahallesi Erek Caddesi üzerinde bulunan Durmuş Korucu'ya ait binanın çatı katında bir henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıktı.

aw175552-07.jpgÇatıdan duman çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 acil durum çağrı merkezine bildirdi. İhbar sonrası olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Alevler kısa sürede bacayı sardı. Yangın dron ile havadan görüntülendi.

aw175552-03.jpg İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın yan binalara sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın esnasında teras katta kimsenin olmaması ise olası bir facianın önüne geçti. Yangının bina altında bulunan fırının bacasından çıktığı tahmin ediliyor.

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Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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