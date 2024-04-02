Tokat'taki ev yangını dron ile çekildi

Fevzi Paşa Mahallesi Erek Caddesi üzerinde bulunan Durmuş Korucu'ya ait binanın çatı katında bir henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çatıdan duman çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 acil durum çağrı merkezine bildirdi. İhbar sonrası olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Alevler kısa sürede bacayı sardı. Yangın dron ile havadan görüntülendi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın yan binalara sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın esnasında teras katta kimsenin olmaması ise olası bir facianın önüne geçti. Yangının bina altında bulunan fırının bacasından çıktığı tahmin ediliyor.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

