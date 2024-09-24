Tokat'taki firari FETÖ'cü yakalandı

Kaynak: AA
Tokat'taki firari FETÖ'cü yakalandı

Tokat'ta, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandığı ortaya çıktı.

Tokat'ta, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandığı kaydedildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ soruşturmaları kapsamında aranan hükümlü ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda hakkında FETÖ'nün darbe girişiminde Tunceli'de aktif rol aldığı gerekçesiyle, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan 12 yıl 6 ay, "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 4 yıl 2 ay olmak üzere toplam 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.G, belirlenen adreste yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.

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