Tokat'taki fırtınanın bilançosu gün aydınlanınca ortaya çıktı

Erbaa'da akşam saatlerinde etkili olan fırtınanın verdiği hasar günün ilk ışıklarıyla ortaya çıktı. Fırtına nedeniyle birçok ağaç devrildi. En büyük hasar ise Erbaa'nın Kelkit Mahallesi'nde yaşandı.

İlhan Çınar’a ait çiçek serası, fırtınadan en çok etkilenen yerlerin başında yer alıyor. Serada bulunan yaklaşık 600 bin çiçek, zarar gördü.

Fırtınanın ardından yetkililer, hasar tespiti ve gerekli önlemleri almak için çalışmalarını sürdürüyor. Şiddetli rüzgar ve fırtınanın yol açtığı hasarın en kısa sürede giderilmesi için belediye ve diğer yetkili kurumlar çalışmalarını sürdürüyor.