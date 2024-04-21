Tokat'taki kaplıcalarda deprem sonrası ürküten sıcaklık

Tokat'ta merkez üssü Sulusaray olan depremler tedirgin etti. Sulusaray Belediye Başkanı Davut Kılıç, deprem sonrası 2 bin yılık tarihe sahip olan kaplıca suyunda meydana gelen sıra dışı değişikliği paylaştı. Kaplıca suyunda sıcaklığının 4 derece arttığını belirten Kılıç, "Daha önceden bu kadar sıcaklık artışı olmuyordu. Mevsimsel olarak 1-2 derece artıp düşebiliyordu. Ama 4 derece bir artış hiç olmadı. Deprem sonrasında, kaplıcamızın tesislerinde herhangi bir hasara rastlanmadı. Vatandaşlarımız rahatlıkla sağlık hizmetlerinden faydalanabilirler" dedi.