Tokat'taki kaplıcalarda deprem sonrası ürküten sıcaklık

Kaynak: DHA
Tokat'taki kaplıcalarda deprem sonrası ürküten sıcaklık
Tokat'ta yaşanan depremler sonrasında, Sulusaray kaplıca suyunun 50 derece olan sıcaklığı 54 dereceye çıktı.

Tokat'ta merkez üssü Sulusaray olan depremler tedirgin etti. Sulusaray Belediye Başkanı Davut Kılıç, deprem sonrası 2 bin yılık tarihe sahip olan kaplıca suyunda meydana gelen sıra dışı değişikliği paylaştı. Kaplıca suyunda sıcaklığının 4 derece arttığını belirten Kılıç, "Daha önceden bu kadar sıcaklık artışı olmuyordu. Mevsimsel olarak 1-2 derece artıp düşebiliyordu. Ama 4 derece bir artış hiç olmadı. Deprem sonrasında, kaplıcamızın tesislerinde herhangi bir hasara rastlanmadı. Vatandaşlarımız rahatlıkla sağlık hizmetlerinden faydalanabilirler" dedi.

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