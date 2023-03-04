88 konut parasıyla 1 millet bahçesi yapıldı

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, 6 Şubat ve 20 Şubat’ta gerçekleşen depremlerden etkilenen kentlere inşa edilecek 3 bin 770 konut için ihale sürecini tamamlayan TOKİ’nin, bir yandan millet bahçesi ihalelerine de hız kesmeden devam ettiği öğrenildi. Depremin ilk günü olan 6 Şubat’ta Rize, 7 Şubat’ta da Ankara için millet bahçesi ihalesi yayımlayan TOKİ, 8 Şubat’ta ise İstanbul’a inşa edeceği millet bahçesinin ihale sözleşmesine imza attı.

TOKİ, 11 Ocak’ta İstanbul Eyüp Alibeyköy Mahallesi Millet Bahçesi’nin yapımı için ihale düzenledi. Toplam dört geçerli teklif sunulan ihale, 6 Şubat depreminin dramatik etkisinin en görünür hale geldiği günlerden olan 8 Şubat gününde sonuçlandırıldı.

İmzaların 8 Şubat’ta, depremlerin gölgesinde atıldığı ihalenin sonuç ilanı ise 27 Şubat’ta yayımlandı. Sonuç ilanına göre, TOKİ ile Gelişim Yapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi arasında 132 milyon 480 bin TL’lik anlaşma sağlandı. TOKİ’nin İstanbul’un Eyüp ilçesine inşa edeceği millet bahçesi için gözden çıkardığı 132,4 milyon TL’nin deprem konutları ihaleleri ile karşılaştırması, millet bahçelerinin kamu bütçesine yükünü bir kez daha gözler önüne serdi.

KAÇ KONUT YAPILABİLİRDİ?

Deprem bölgeleri için planlanan 3 bin 770 konut için toplam 6 milyar TL olarak öngörülen yaklaşık maliyet hesabına göre, bir konutun kamuya maliyeti ortalama 1,5 milyon TL’ye karşılık geliyor. TOKİ’nin Eyüp Alibeyköy Mahallesi Millet Bahçesi için gözden çıkardığı 132,4 milyon TL ile yapılabilecek konut sayısı, 88 olarak hesaplanıyor. Ortalama 1,5 milyon TL’lik harcama ile bir konutun inşaatının yanı sıra çevre düzenlemesi ve altyapısı da tamamlanabiliyor.





