4 Mart 2023 Cumartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

88 konut parasıyla 1 millet bahçesi yapıldı

TOKİ'nin 8 Şubat’ta İstanbul’a inşa edeceği millet bahçesinin ihale sözleşmesine imza attığı ve 132 milyon 480 bin TL’lik anlaşma sağlandığı açıklandı. 

Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi - 10:28
Takip Et

TOKİ 88 konut parasıyla millet bahçesinin ihalesine imza attı

88 konut parasıyla 1 millet bahçesi yapıldı
+
Aa
-

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, 6 Şubat ve 20 Şubat’ta gerçekleşen depremlerden etkilenen kentlere inşa edilecek 3 bin 770 konut için ihale sürecini tamamlayan TOKİ’nin, bir yandan millet bahçesi ihalelerine de hız kesmeden devam ettiği öğrenildi. Depremin ilk günü olan 6 Şubat’ta Rize, 7 Şubat’ta da Ankara için millet bahçesi ihalesi yayımlayan TOKİ, 8 Şubat’ta ise İstanbul’a inşa edeceği millet bahçesinin ihale sözleşmesine imza attı.

TOKİ, 11 Ocak’ta İstanbul Eyüp Alibeyköy Mahallesi Millet Bahçesi’nin yapımı için ihale düzenledi. Toplam dört geçerli teklif sunulan ihale, 6 Şubat depreminin dramatik etkisinin en görünür hale geldiği günlerden olan 8 Şubat gününde sonuçlandırıldı.

İmzaların 8 Şubat’ta, depremlerin gölgesinde atıldığı ihalenin sonuç ilanı ise 27 Şubat’ta yayımlandı. Sonuç ilanına göre, TOKİ ile Gelişim Yapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi arasında 132 milyon 480 bin TL’lik anlaşma sağlandı. TOKİ’nin İstanbul’un Eyüp ilçesine inşa edeceği millet bahçesi için gözden çıkardığı 132,4 milyon TL’nin deprem konutları ihaleleri ile karşılaştırması, millet bahçelerinin kamu bütçesine yükünü bir kez daha gözler önüne serdi.

KAÇ KONUT YAPILABİLİRDİ?

Deprem bölgeleri için planlanan 3 bin 770 konut için toplam 6 milyar TL olarak öngörülen yaklaşık maliyet hesabına göre, bir konutun kamuya maliyeti ortalama 1,5 milyon TL’ye karşılık geliyor. TOKİ’nin Eyüp Alibeyköy Mahallesi Millet Bahçesi için gözden çıkardığı 132,4 milyon TL ile yapılabilecek konut sayısı, 88 olarak hesaplanıyor. Ortalama 1,5 milyon TL’lik harcama ile bir konutun inşaatının yanı sıra çevre düzenlemesi ve altyapısı da tamamlanabiliyor.

 



 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Herkes döviz bürosu ve kuyumcuya koşacak. İslam Memiş dolar ve altının yeni rotasını çizdi
1
﻿Herkes döviz bürosu ve kuyumcuya koşacak. İslam Memiş dolar ve altının yeni rotasını çizdi
﻿Herkes döviz bürosu ve kuyumcuya koşacak. İslam Memiş dolar ve altının yeni rotasını çizdi
﻿İmamoğlu’ndan Meral Akşener mesajı. Demirel’in dediği gibi…
2
﻿İmamoğlu’ndan Meral Akşener mesajı. Demirel’in dediği gibi…
﻿İmamoğlu’ndan Meral Akşener mesajı. Demirel’in dediği gibi…
﻿Ödemeler bugün hesaplara yatıyor. Bakan açıkladı
3
﻿Ödemeler bugün hesaplara yatıyor. Bakan açıkladı
﻿Ödemeler bugün hesaplara yatıyor. Bakan açıkladı
﻿Yılmaz Özdil'den Akşener'in kararına bomba yorum. 'Davutoğlu ve Babacan’la AKP’yi indireceğinize inanıyor musunuz.'
4
﻿Yılmaz Özdil'den Akşener'in kararına bomba yorum. 'Davutoğlu ve Babacan’la AKP’yi indireceğinize inanıyor musunuz.'
﻿Yılmaz Özdil'den Akşener'in kararına bomba yorum. 'Davutoğlu ve Babacan’la AKP’yi indireceğinize inanıyor musunuz.'
﻿Ali Koç basketbol maçında ayağa kalkıp alkışladı. Taraftarlar da kendinden geçti
5
﻿Ali Koç basketbol maçında ayağa kalkıp alkışladı. Taraftarlar da kendinden geçti
﻿Ali Koç basketbol maçında ayağa kalkıp alkışladı. Taraftarlar da kendinden geçti
﻿Fenerbahçe'ye üstü kapalı gönderme: Her zaman böyle olmaz
6
﻿Fenerbahçe'ye üstü kapalı gönderme: Her zaman böyle olmaz
﻿Fenerbahçe'ye üstü kapalı gönderme: Her zaman böyle olmaz
﻿Ankara kulislerini hareketlendirecek iddia: CHP'nin ortak metnine İmamoğlu ve Yavaş imza atmadı
7
﻿Ankara kulislerini hareketlendirecek iddia: CHP'nin ortak metnine İmamoğlu ve Yavaş imza atmadı
﻿Ankara kulislerini hareketlendirecek iddia: CHP'nin ortak metnine İmamoğlu ve Yavaş imza atmadı
﻿Fransız senatosundan skandal soykırım kararı
﻿Fransız senatosundan skandal soykırım kararı
﻿Fransız senatosundan skandal soykırım kararı
﻿Baldıran otu kan kanserine iyi geliyor
﻿Baldıran otu kan kanserine iyi geliyor
﻿Baldıran otu kan kanserine iyi geliyor
﻿Baldıran bitkisi böbrek taşını düşürmeye iyi geliyor
﻿Baldıran bitkisi böbrek taşını düşürmeye iyi geliyor
﻿Baldıran bitkisi böbrek taşını düşürmeye iyi geliyor
﻿Rüyada taş görmek ne demek? Rüyada taş görmek neye işaret?
﻿Rüyada taş görmek ne demek? Rüyada taş görmek neye işaret?
﻿Rüyada taş görmek ne demek? Rüyada taş görmek neye işaret?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.