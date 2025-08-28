TOKİ adına IBAN İstediler! Tuzak çökertildi!

Hatay'da TOKİ'nin "İlk Evim, İlk Arsam" projesine başvuru yapmak isteyen depremzede Adem Çelik, dolandırıcıların hazırladığı sahte internet sitesi üzerinden işlem yapmak üzereyken IBAN paylaşımı yapılarak para istenince durumu yetkililerle paylaştı ve dolandırılmaktan kurtuldu.

Payas ilçesinde yaşayan 41 yaşındaki depremzede Adem Çelik, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) 30 ilde başlattığı "İlk Evim, İlk Arsam" projesine başvuru yapmak isterken az kalsın dolandırılacaktı. Çelik, Google arama motoru üzerinden başvuru yapmak istediği sırada karşısına çıkan bir siteye giriş yaptı. Site üzerinden e-Devlet'in ara yüzüne benzer bir siteye yönlendirilen Çelik, T.C. kimlik numarası ve şifresini girerek başvurusuna devam etti. Ancak ödeme aşamasında birçok farklı bankaya ait IBAN numarası görünce durumdan şüphelendi.

Bunun üzerine Payas Belediyesi Afet İşleri Müdürü Fatih Beluk'a ulaşan Çelik, aldığı uyarıyla son anda dolandırılmaktan kurtuldu. Yetkili, vatandaşlara internet üzerinden yapılacak tüm başvurularda yalnızca TOKİ'nin resmi sitesi ve e-Devlet kapısı üzerinden işlem yapmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Öte yandan, TOKİ de 19 Ağustos tarihinde resmi site üzerinden yaptığı açıklamada vatandaşları dolandırıcılıklara karşı uyararak "Vatandaşlarımız için sosyal konut üreten İdaremizin ismi ve logosu kullanılarak sahtekârlık ve dolandırıcılık girişiminde bulunulduğu tespit edilmiştir. Sahte internet siteleri / sosyal medya hesapları ve iletişim numaraları aracılığı ile dolandırıcılık girişiminde olan bu hesaplar; profesyonel görünüme sahip olup, İdaremizin logosunu kullanmaktadır. Resmi onaylı olmayan bu hesap ve internet siteleri genellikle kişisel banka bilgileri veya para talep ederek vatandaşlarımızı mağdur etmektedir. Belirtmek isteriz ki; İdaremiz tarafından satışa sunulan konutların başvuru toplama, sözleşme imzalama, devir, teslim, tapu vb. işlemlerinin tamamı e-Devlet, T. Halk Bankası ve T.C. Ziraat Bankası'nın yetkili şubeleri aracılığı ile yapılmaktadır. Başka bir banka şubesi ve/veya şahıs hesapları üzerinden işlem gerçekleştirilmemektedir. Ayrıca herhangi bir kooperatif, dernek veya resmi olmayan internet sitesi üzerinden hazırlanmış bilgi formları vasıtasıyla talep, bilgi ya da para alınarak işlem yapılmamaktadır. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için, İdaremizin resmi internet sayfası (www.toki.gov.tr), çağrı merkezi (444 86 54), onaylı kurumsal sosyal medya hesaplarımız ve yetkili bankalar dışında kimseye itibar etmemeleri, iş ve işlem yapmamaları gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

"HAYALLERİMİZ SUYA DÜŞMEDİ"

Yaşadığı olayı anlatan Adem Çelik ise, "Depremzedeyiz, evimizde ağır hasar yok ama bir arsamız olsun istiyorduk. Bunun için TOKİ ilanlarını takip ediyordum. Google'dan çıkan ilk siteye girdim, e-Devlet kopyası yapmışlar. Başvuruyu yaptım, banka kısmında çok sayıda IBAN görünce şüphelendim. Afet İşleri Müdürü Fatih beye ulaştım, hızlıca ilgilenip bunun dolandırıcılık olduğunu söyledi. Paramızı yatırmadık, dolandırılmaktan kurtulduk. İnsanların umutlarıyla oynuyorlar, kimse mağdur olmasın" dedi.

"TOKİ HİÇBİR ŞEKİLDE IBAN PAYLAŞMAZ"

Konuya ilişkin açıklama yapan Payas Belediyesi Afet İşleri Müdürü Fatih Beluk ise vatandaşların yalnızca resmi kanallardan işlem yapmaları gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"Vatandaşımız sahte bir siteye yönlendirilmiş. Bu site de e-Devlet ara yüzüyle birebir kopyalanmış. Vatandaş başvuru bilgilerini giriyor, ardından proje seçeneğini seçiyor. Ancak en son aşamada TOKİ yetkilisi adı altında IBAN bilgileri veriliyordu. TOKİ'nin hiçbir şekilde IBAN paylaşımı söz konusu olamaz. Başvuru yalnızca resmi sistemden yapılır ve ödemeler devlet bankaları aracılığıyla gerçekleştirilir. Konuyu TOKİ'ye ilettik ve kısa sürede site kapatıldı. Böylece başka vatandaşların mağdur olmasının önüne geçildi."