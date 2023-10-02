TOKİ için kuralar çekiliyor ama kazma bile vurulamıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer, TOKİ’nin son dönemde iptal edilen ihalelerini TBMM gündemine taşıdı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki tarafından cevaplanması istemiyle verdiği önergesinde özellikle TOKİ konutlarının ihalelerinin, teklif veren istekli olmaması nedeniyle iptal edildiğini vurgulayan Dinçer; “Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden yaptığımız incelemeler sonucunda 2023 yılı içerisinde birçok ihalenin teklif verecek müteahhit olmadığından iptal edildiğini gördük.

Okul, kamu hizmet binaları ve toplu konut gibi birçok hizmetin artan inşaat maliyetlerinden dolayı iptal edildiğini ve vatandaşın hizmetten yoksun bırakıldığını görüyoruz.

AKP iktidarının ekonomi politikalarındaki öngörüsüzlükler ve yüksek enflasyon müteahhitlerin ihalelere girememesine yol açtı.” ifadelerini kullandı.

“MALZEME FİYATLARI PİYASININ ÇOK ALTINDA”

Bakanlık tarafından her yıl belirlenen temel inşaat malzemesi fiyatlarının piyasa şartlarının çok altında olmasından dolayı müteahhitlerin zarar edecekleri düşüncesiyle ihalelere katılmaya çekindiğini söyleyen Dinçer; “Sürekli artan kur ve enflasyon sonucu oluşan ekonomik kriz ortamında kamu ihaleleri de peş peşe iptal edilecek duruma geldi.

Sadece 3 ayda 30’un üzerinde TOKİ ihalesi iptal edildi. AKP iktidarı ve Bakanlık o kadar öngörüsüz ki belirledikleri malzeme fiyatları piyasanın çok altında kaldı.

Böylece müteahhit de inşaat yapmaktan kaçınır hale geldi.

Karayolları Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri gibi kurumların ihalelerine kimse katılmaz hale geldi.

Sadece geçtiğimiz yıldan bugüne dolar/TL kuru neredeyse 10 lira artmış durumda. Buna akaryakıt fiyatlarındaki artış da eklenince maliyetler tavan yapmıştır.

AKP iktidarında müteahhitler de artık çivi çakamayacak duruma geldi.” dedi.

HİZMET BİNASI DAHİ YAPILAMIYOR

EKAP üzerinden alınan bilgilere göre Eskişehir Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası Yapım İşi adı altında yapılacak ihalenin de teklif veren olmadığından iptal edildiğinin de altını çizen Dinçer şunları söyledi; “Bakanlık daha kendi il binasını yaptıracak müteahhidi bile bulamıyor.

Maliyetleri o kadar düşük tutuyorlar ki o fiyatlara inşaat yapamayacağını düşünen müteahhitler de ihaleye girmiyor.

Sadece bu örnek dahi Türkiye’nin ne kadar büyük bir ekonomik krizde olduğunun en iyi göstergesidir.”