TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri ne zaman olacak?

TOKİ İlk Evim Sosyal Konut Projesi kapsamında kura çekimi sürüyor. Toplam 250 bin konut için illerde kuralar sürmeye devam ederken, 50 bin konut için İstanbul'da yapılacak kura çekimi merakla bekleniyor.

İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK

TOKİ İlk Evim Sosyal Konut Projesi kapsamında 250 bin konut için kura çekimi sürmeye devam ediyor. İstanbul Tuzla'da 20 bin 920, Silivri'de 200, Çatalca'da 540 ve toplam 50 bin konut için kura çekimi yapılacak.

İstanbul kura çekimi tarihleri henüz belli olmadı fakat 23 Ocak tarihinde başlayan 7. etap TOKİ kura çekimleri 8 Şubat'a kadar devam edecek. TOKİ kuralarının ise Mart ayında tüm hak sahipleri için tamamlanacağı belirtilmişti.

Buna göre; TOKİ 8. etap kura çekiminde İstanbul'un da yer alması beklenirken, İstanbul için TOKİ kura takviminin 8 Şubat sonrasında başlaması öngörülüyor.