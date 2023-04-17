TOKİ İstanbul kura sonuçları belli oldu. Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kura sonuçlarıyla isim listesi paylaşıldı

TOKİ İstanbul kura çekimi son etabı tamamlandı. TOKİ sonuçları Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler ilçelerinde inşa edilecek 28.340 hak sahibi için belli oldu.

TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI BELLİ OLDU

TOKİ Başkanlığı tarafından başlatılan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak lanse edilen "İlk Evim İlk İşyerim" Projesi kapsamında bugün 28 bin 340 konutun TOKİ İstanbul kura çekimi tamamlandı.

SİSTEM KİTLENDİ

TOKİ kura sonuçlarının belli olmasının ardından sistemde yoğunluk yaşandı. e-Devlet’e girerek kura sonuçlarını görmek isteyen vatandaşlar her önemli olayda olduğu gibi sistem yoğunluğu nedeniyle e-Devlet’e erişemiyor.

e-Devlet’e giren vatandaşlar “Sistemde yaşanan teknik aksaklık nedeni ile işleminiz tamamlanamadı” uyarısı ile karşılaşıyor.

İKİ YIL SONRA TESLİM EDİLMESİ PLANLANIYOR

İstanbul Avrupa Yakası TOKİ Arnavutköy Başakşehir Esenler kura çekimi 28 bin 340 konut için gerçekleşti. TOKİ İstanbul kura çekimi ardından yapılacak 28.340 sosyal konut iki yılda inşa edilip hak sahiplerine teslim edilecek.

TOKİ İSTANBUL’A BAŞVURU SAYISI 1 MİLYONU GEÇTİ

Arnavutköy Başakşehir Esenler ilçelerinde yapılacak sosyal konutlar için toplamda 738 bin 991 adet başvuru alındı. TOKİ İstanbul kura çekimleri sonucu inşa edilecek 50 bin konut için de 1 milyon 525 bin 110 başvuru alındı.