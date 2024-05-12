TOKİ mağdurları sokağa çıktı. '5 yıl geçti evler yapılmadı, ödemeler 20 bine çıktı'

Ev sahibi olma hayaliyle Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) 2019 yılında başlattığı 100 Bin Alt Gelir Grubu Sosyal Konut Projesi’ne başvuran vatandaşlar TOKİ’den evlerini teslim alamadıkları gibi yüksek KDV oranlarıyla da boğuşuyor.

Evlerini teslim alamayan bir de üstüne taksitlerine yüksek KDV zamları yapılan hak sahipleri İstanbul Maltepe Meydanı’nda eylem yaptı.

2024 yerel seçimler öncesi Murat Kurum’un, TOKİ mağdurlarını dinleyeceğini ve bu sorunu çözmek için ellerinden geleni yapacağını belirttiğini hatırlatan hak sahipleri, “Yıl 2024 Mayıs, aradan 5 yıl geçti. Hâlâ inşaat seviyeleri çok düşük ve inşaatlar yavaş ilerliyor” açıklamasında bulundu.

Eylemde “100 bin konut nerede”, “Görmezden gelemezsiniz, öyle bir şey yok” ve “Hani biz dar gelirliydik” yazılı pankartlar taşıyan ev sahipleri, “Mağdurlar burada, devlet nerede”, “Sabit ödeme hakkımız, söke söke alırız” ve “Yüzde 1 KDV, hani nerede” söylemlerinde bulundu. Hak sahipleri adına açıklamayı Gökmen Yavuz yaptı.

“MURAT KURUM, MAĞDURİYETİN ÇÖZÜLECEĞİ SÖZÜ VERDİ”

Dönemin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve TOKİ Başkanı Ömer Bulut ile görüştüklerini ifade eden Yavuz, şunları TOKİ Başkanı Sayın Ömer Bulut’un gerekçe olarak pandemi ve depremi gerekçe gösterdiğini, gecikmenin arsa bulunamamasından kaynaklandığının ortaya çıktığını ifade etti.

Çözüm olarak ise Tuzla’ya yapılacak konutların 3 etabın Tuzla’ya, 7 etabın da Maltepe’deki askeri alana yapılacağının söylendiğini hatırlatan Yavuz, bu süreçte Murat Kurum’un mağduriyetlerinin giderileceğini, başlangıç fiyatları ve koşulları çerçevesinde evlerinin teslim edileceğine dair kendilerine söz verdiğini ve aynı şekilde TOKİ resmi sitesinden bir duyuru yapıldığını, yerlerin belirlendiğini ve Maltepe 2. Etap harici bütün ihalelerin yapılmaya başlandığını, inşaatlar belli bir seviyeye ulaşınca fiyatlar açıklandığını belirtti.

"FİYATLARI GÖRÜNCE ŞOK GEÇİRDİK"

Fiyatları görünce şok geçirdiklerini belirten Yavuz, 3 milyonla 4 milyon 250 bin TL arası fiyatların ve aylık ödemenin ortalama 20 bin TL olmasının kendilerine bir başka mağduriyet yaşattığını, geciken evlerin yanı sıra KDV’nin yüzde 1’den yüzde 10’a çıkarıldığını, sabit taksiti kaldırarak yerine her 6 ayda bir MMA artışlarını yansıttıklarını ve bu durumun dar gelirli hak sahiplerini oldukça mutsuz ettiğini belirtti.

"KDV ORANI YÜZDE 10'DAN YÜZDE 1'E DÜŞÜRÜLMELİ”

Yavuz, taleplerini şu şekilde sıraladı,

1-) KDV oranına yüzde 10’dan yüzde 1’e düşmesi.

2-) 6 Ayda bir olacak MMA artışının belli bir rakamda sabitlenmesi.

3-) Ocak 2025’te ödeyeceğimiz yüzde10’luk peşinattan kalan kısmın silinerek fiyatların bir nebze daha dar gelirli bütçesine uygun hâle gelmesi.

4-) 1,5 senede teslim sözü verilen evler için 5’inci seneye girmişken inşaatların bir an önce tamamlanması.”