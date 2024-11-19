TOKİ'den 882 kelepir arsa. Ayrıntılar belli oldu

Toplu Konut İdaresi 882 arsa için ihaleye çıkıyor. 44 ildeki toplam 8 milyon 543 bin 235 metrekarelik 882 arsa, açık artırma yöntemiyle satışa sunulacak. Üç gün sürecek açık artırma ile arsaların satış işlemleri 27-29 Kasım 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

TOKİ ARSA SATIŞINDA ÖDEME PLANI VE DETAYLAR

TOKİ, satışa sunacağı arsalar için iki farklı ödeme planı sundu. Yüzde 25 peşinat ile 48 ay vade ya da yüzde 40 peşinat ile 36 ay vade seçenekleri bulunuyor. Ayrıca, ödeme planlarında ÜFE oranı da belirli limitler dahilinde uygulanacak. Yüzde 25 peşinat ödeyenler için 6 aylık ÜFE artışı en fazla yüzde 12,5, yıllık ÜFE artışı ise yüzde 25 olarak belirlendi. Yüzde 40 peşinat ödeyenler için ise 6 aylık ÜFE oranı en fazla yüzde 7,5, yıllık ÜFE artışı ise yüzde 15 olarak uygulanacak.

AÇIK ARTIRMA TAKVİMİ VE SATIŞ ŞEHİRLERİ

Açık artırma 27, 28 ve 29 Kasım 2024 tarihlerinde yapılacak. İlk gün, 27 Kasım’da Adana, Adıyaman, Ağrı, Antalya, Aydın, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, İstanbul, İzmir, Malatya, Mersin ve Muğla illerindeki arsalar satılacak. 28 Kasım’da ise Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Balıkesir, Bursa, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Kocaeli, Sivas, Şanlıurfa ve Tekirdağ illerindeki arsalar satışa sunulacak. 29 Kasım’da ise Aksaray, Batman, Bayburt, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, Karabük, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Mardin ve Van illerindeki arsalar açık artırmaya çıkarılacak.

AÇIK ARTIRMALAR NEREDE GERÇEKLEŞECEK?

Açık artırmalar, her gün saat 10.30’da Ankara Bilkent Otel ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda yapılacak. Ayrıca, online teklif verme imkânı da sunulacak. İlgilenen yatırımcılar, www.emlakmuzayede.com.tr internet sitesinden de teklif verebilecekler.

ARSA SATIŞI İÇİN AYRINTILAR VE BAŞVURU BİLGİLERİ

Açık artırmalara katılmak isteyenler, TOKİ'nin www.toki.gov.tr ve www.emlakmuzayede.com.tr adreslerinden detaylı bilgilere ulaşabilir. Ayrıca, 0212 608 15 00 numaralı telefonla da gerekli bilgiler edinilebilir. ÜFE oranı ve ödeme seçeneklerine dair yapılan açıklamalar, arsa sahiplerinin ödeme güçlüklerine hitap edebilecek bir esneklik sağlıyor.

Bu satışla ilgili yapılan açıklamalara göre, arsaların toplam muhammen bedeli 19 milyar 944 milyon 922 bin 589 TL olarak belirlendi. Büyük küçük tüm yatırımcıların ilgisini çeken bu fırsat, yüksek konut fiyatları karşısında ekonomik yatırım arayışında olanlar için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.