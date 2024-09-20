TOKİ'den yüzde 25 indirim kampanyası. Bakan Murat Kurum duyurdu

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ'den yüzde 25 indirim kampanyası geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum kampanyayı sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla duyurdu. Satın alınan ve ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için peşin ödemede yüzde 25 oranında indirim yapılacak. Kampanya 23 Eylül ile 18 Ekim tarihleri arasında uygulanacak.

Bakan Murat Kurum sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "TOKİ güvencesiyle ev ve iş yeri sahibi olan vatandaşlarımızın yoğun talepleri üzerine ödemeleri devam eden konut ve işyerleri için yüzde 25 oranında indirim imkanı sağlayacağız. Ayrıca borcunun en az yüzde 25’ini kapatmak isteyen de yine aynı oranda indirim alabilecek. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

TEMMUZ 2023'DEN ÖNCE SATILAN EV VE İŞ YERLERİ İÇİN GEÇERLİ OLACAK

Kampanya, temmuz 2023'ten önce satılmış konutlar için geçerli olacağı belirtildi. TOKİ'den ev ve iş yeri satın alanlar, kalan borçlarını peşin kapatması halinde yüzde 25 oranında indirim sağlanacak. Borç bakiyesi 12 aydan fazla kalanlar kampanyaya başvurabilecekler

Borcunu tamamını kapatmayacaklar da kampanyadan faydalanma imkanı tanındı. Buna göre borcunu tamamını kapatmayacak olanlar da bakiyenin yüzde 25 veya daha fazlasını ödemek isterse yine yüzde 25 indirim hakkından faydalanabilecek. TOKİ'den yapılan açıklamaya göre başvurular bankalar aracılığıyla yapılacak. Ödeme yapılacak tutarı vatandaşlar bankalardan öğrenebilecek.

ŞARTLAR BELLİ OLDU

İndirimden faydalanmak isteyenlerin borç kapatma yapacağı ayın taksidini ödemesini yapmış olmasa isteniyor. Bunun yanında geriye dönük olarak da emlak vergisi borcu veya taksi borcu olmaması gerekiyor. Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin site yönetimlerinden "borcu yoktur" yazısı da alması gerekiyor.