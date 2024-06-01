TOKİ'nin kura çekiminde skandal. Mahkemeye başvurdular

Rize Belediyesi ve Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı (TOKİ) iş birliğiyle ''Deniz Sitesi Kentsel Dönüşüm Projesi'' çerçevesinde inşa edilen 107 adet kentsel dönüşüm konutlarından ev sahibi olan vatandaşlar, 2 Mayıs'ta yapılan kura çekimine tepki göstererek, hak kaybına uğradıkları iddiasıyla ile mahkemeye başvurdu.

Hak sahibi vatandaşlar, kura çekilişinin haksız, hukuka ve eşitliğe aykırı yapıldığı gerekçesiyle yürütmenin durdurulması için Rize İdare Mahkemesi'ne başvurdu.

"PSİKOLOJİMİ BOZDULAR"

Evinin 95 metrekareden 70 metrekareye indiğini belirten hak sahiplerinden Saynur Demircan, şu ifadeleri kullandı:

"Başkan, 'yapılırken kimse mağdur olmayacak' dedi. Mağduruz, o bana düşen o evi başkana hediye ediyorum gelsin buyursun otursun, bir lira da istemiyorum. Başka bir şey diyeceğim yok hakkımı istiyorum. Ben kimsenin hakkını istemiyorum. Ben o evi nelerle aldım, çocuklarım her şeyi biliyor, kalkmış hakkımı yiyorlar. Kesin rant yemişlerdir oradan. Psikoloğa gideceğim randevu aldım, ne hakları var benim psikolojimi bozmaya? Kaç gecedir ben uyku uyumuyorum.

Bizi kümese mi layık gördüler? Buradan Cumhurbaşkanı'na da sesleniyorum; helal etmiyorum hakkımı. Güle güle otursun bakalım sığacak mı. Bir yatak odası bile yok. 2+1 kümes ben daha iyi ev bekliyordum da evi öyle sardılar ki biz kaç kere gittim oraya evi göremedim çünkü itiraz ederiz diye bizi eve hiç sokmadılar. Biz belediyeye gidiyoruz 'bir daha buraya gelmeyin' diyorlar. Babalarının malı mıdır orası? Onlar gelip geçicidir ama biz buraya devamlı kalıcıyız. Ben hakkımı istiyorum 95 metrekare ev istiyorum, ben kimsenin hakkını da istemiyorum bana hakkımı versin o belediye başkanı."

"EVİMİN YARISI YOK"

Hak sahiplerinden Meryem Durmuş ise, yaşadıklarını şu sözlerle aktardı:

"Şu an evimin yarısı yok ve bana bunun hakkında evini tercih edemedin, seçemedim. Hani bunu komşum seçmişken aynı hak ona verilmişken ben bir 3+1'den kuraya girdim girdim ama ilkte çıkmadım ikincide de 3+1 daireler bitmeden ben neden 2+1 kurasına koyuldum? Benim evimin bana iade edilmesini, geri verilmesini istiyorum."

"DAİRELERİN YARISI GASP EDİLDİ"

Bir başka hak sahibi Yalçın Arıkan ise, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 3+ 1, 125 metrekare dairesi olduğunu ancak, adil şekilde yapılmayan kura sisteminden dolayı kendilerine şu an 71 metrekare çok küçük mutfağı dahi olmayan bir dairenin verildiğini aktardı.

Arıkan, “Burada adil olmayan bir kura sistemi var. Çok adaletsiz bir sistem oldu. Yani 2+ 1 dairesi olana 3+ 1, 140- 150 metrekare daire verilirken bizim gibi işte 125- 130 metrekare dairesi olana 70 metrekare daire verildi. Yani neredeyse dairelerimizin yarısı gasp edilmiş bir durumda. Biz bununla alakalı 4 yıllık süreç boyunca TOKİ’yi belediyeyi her türlü yetkiliyi aradık ama hiçbir şekilde kendilerinden bilgi de alamadık" diye konuştu.

"BİZE KÜMES VERDİLER"

Hak sahiplerinden Nazım Günaydın ise kendilerini kümes verildiğini belirterek, “Bir zincir de koysaydınız bizi de bağlasaydınız oraya. Şöyle elimize bir kağıt vermişler, noterde o kağıtta isimler belli 10 kişi 10 tane daire de belli yani bu kümesler. Onlar da belli o kümeslere dedi ki siz bize numara verdiler yani. Biz konuşuyoruz, dalga geçiyor bizimle. Ben hakkımı helal etmiyorum" diye konuştu.