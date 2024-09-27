Tokyo hedef enflasyonu tutturdu

Kaynak: Haber Merkezi
Tokyo hedef enflasyonu tutturdu

Japonya'nın başkenti Tokyo’da açıklanan enflasyon verileri çekirdek enflasyonun eylülde Japonya Merkez Bankası’nın (BOJ) yüzde 2’lik hedefini tutturduğunu gösterdi.

Japonya'da taze gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek enflasyon BOJ’un yüzde 2’lik hedefini tutturdu ve bu da ekonominin daha fazla faiz oranı artışı için kriterleri karşılamada ilerleme gösterdiğinin bir işareti olarak karşılandı.

Diğer yandan Tokyo’da enflasyon eylülde beklentilere paralel yüzde 2,2 olarak açıklandı. Ağustosta bu sayı yüzde 2,6 düzeyindeydi.

Enerji ve tazı gıda fiyatlarını hariç tutan verilere göre ise Japonya’da enflasyon eylülde beklentilere paralel yüzde 1,6 olarak kaydedildi.

Dai-ichi Life Araştırma Enstitüsü'nde kıdemli ekonomist Yoshiki Shinke, ücretler artarken, şirketler hizmet fiyatlarını artırabileceğini fakat bu tür hareketlerin geniş tabanlı olup olmayacağı konusunda çok fazla belirsizlik olduğunu söyledi.

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