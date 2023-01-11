Tolga Sarıtaş iddiaları yalanladı! “Ayrılık yok''

Modacı Zeynep Mayruk ile ayrıldıkları iddia edilen Tolga Sarıtaş, önceki gün sevgilisiyle Etiler’deki bir mekan çıkışı objektiflere yansıdı.

"ÖYLE BİR ŞEY YOK"

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Ayrılık iddialarını yalanlayan oyuncu, "Öyle bir şey yok. Her şey yolunda, mutluyuz” diye konuştu.

"İÇİME SİNEN BİR ŞEY OLDUĞUNDA KABUL EDECEĞİM"

Biten dizisiyle alakalı konuşan Tolga Sarıtaş, "Hikayemizin sonuna gelmiştik, 30 bölümlük güzel bir iş çıkardık” dedi. Gelen teklifleri değerlendirmeye başladığını söyleyen oyuncu, "Dinleniyorum, yorulmuştuk. İçime sinem bir şey olduğunda kabul edeceğim” şeklinde konuştu.

Sevgilisiyle aynı araca binen oyuncu, Etiler sokaklarında gözlerden kayboldu.

