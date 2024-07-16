Tolga Zengin'den Cenk Tosun tepkisi

Beşiktaş, sözleşmesi sona eren Cenk Tosun'a yeni bir teklif yapmamış, veda mesajı yayınlamıştı.

Bunun ardından Fenerbahçe, Cenk Tosun'la prensipte anlaştığını duyurmuştu.

Cenk Tosun'un Fenerbahçe'ye gitmesine siyah beyazlı taraftarlar tepki gösterince birlikte Beşiktaş'ta forma giydiği eski milli kaleci Tolga Zengin, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Tolga Zengin, şu ifadeleri kullandı:

"İki ay önce Cenk'in kalmasını istememeniz nasıl olağan ve hakkınızsa bugün de Cenk'in kendi tercihini yapması bir o kadar olağan ve hakkıdır. Yıllardır verdiği emeği, yaşattığı sevinçleri, kazandırdıklarını, fedakarlıklarını hatırlayın. Hatırlamak isterseniz vicdanınızı da hatırlayın. Orada bir yerde duruyor olmalı.

Cenk, tercih edilmiyorsa, düşünülmüyor, yok sayılıyorsa Cenk'in tercih etmek zorunda bırakılması, geleceğini düşünmesi yanlış sayılmamalı. Gönül isterdi ki Cenk Beşiktaş'ta kalsın. Böylesine dramatik ayrılıklar ne ilk ne de son olacak. Emeklerine, kattıklarına, çabana sağlık Cengo... Umarım kaldığın yerden devam edersin."