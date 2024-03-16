Tolunay Kafkas’ın hedefi Milli Takım

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Tolunay Kafkas’ın hedefi Milli Takım
Süper Lig'de Konyaspor ile sahasında 1-1 berabere kalan Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Tolunay Kafkas, Milli Takım haftasında kendilerine hedef koyduklarını açıkladı.

Süper Lig'in 30. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile sahasında 1-1 berabere kalan VavaCars Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Tolunay Kafkas, milli arada zayıf oldukları konuları çalışacaklarını belirtti.

Tolunay Kafkas, müsabakanın ardından Atatürk Olimpiyat Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Topa daha fazla sahip olmalarına rağmen az pozisyon ürettiklerini belirten Tolunay Kafkas, "9 tane korner kullandık. Bu iyi bir sayı. Gol beklentisinin daha yüksek olması lazım. Kenar oyuncularımızın defans arkasına koşu yapmama özelliği var. Milli arada eksik olan konuların üzerine gideceğiz. Yaptığımız pres iyiydi. Daha da iyi olabilir. Eksiklerimizin üzerine gideceğiz ve sonuna kadar mücadelemize devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.


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