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Tolunay Kafkas: Gurur duyuyorum

Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, "Oyuncularımı verdiği mücadeleden dolayı tebrik ediyorum, onlarla gurur duyuyorum" dedi.

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 19:52
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Tolunay Kafkas'tan flaş açıklama

Tolunay Kafkas: Gurur duyuyorum
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Süper Lig'in 28. haftasında sahasında İstanbulspor'u 3-2 yenen MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Tolunay Kafkas, oyuncularını verdiği mücadeleden dolayı tebrik ettiğini ve onlarla gurur duyduğunu belirtti.

Kafkas, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kritik bir maçı geride bıraktıklarını ve maçı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

İlk yarı oldukça iyi oynadıklarını, ikinci devre ise oyuna kötü başladıklarını aktaran Kafkas, "Yediğimiz golden sonra oyun anlayışının dışına çıktık. Ancak bu durumu normal karşılıyorum. Oyuncularımı verdiği mücadeleden dolayı tebrik ediyorum, onlarla gurur duyuyorum" diye konuştu. (AA)

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