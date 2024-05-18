Tolunay Kafkas'tan Süper Lig'e veda sonrası flaş açıklama

Kaynak: AA
Tolunay Kafkas'tan Süper Lig'e veda sonrası flaş açıklama
Süper Lig'e veda eden Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Tolunay Kafkas, Gaziantep mağlubiyeti sonrası konuştu.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında konuk olduğu Gaziantep FK'ye 3-1 yenilen VavaCars Fatih Karagümrük, Süper Lig'e veda etti. Teknik direktör Tolunay Kafkas, küme düştükleri için üzgün olduklarını dile getirdi.

Maçın ilk yarısında etkili oynadıklarını ve oyun üstünlüğünü ele geçirdiklerini söyleyen Kafkas şöyle devam etti:

"İkinci yarı başladığında maalesef yarım olan bir pozisyondan gol yedik. Kırmızı karttan sonra da zaten oyunun dengesi iyice değişti. Gaziantep FK'yi tebrik ediyorum. Tabi asıl söylenmesi gereken hani özellikle Fatih Karagümrük Spor Kulübüne ligin başından başlayıp sonuna kadar ciddi hakem hataları oldu. İşte son haftalara gelince biliyorsunuz VAR hakemleri gelmeye başladı falan filan yani. Bu son iki haftalık, üç haftalık bu işin doğrusu biz tam bir sezonu maalesef kapsamıyor. Yönetenler enteresan adamlar yani. Eh hayırlı olsun yani. Söyleyecek çok şey var da şimdi herkes mutlu olsun bakalım."

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