Tolunay Kafkas'tan VAR hakemine büyük tepki: Pes yani!

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Tolunay Kafkas'tan VAR hakemine büyük tepki: Pes yani!
Karagümrük teknik direktörü Tolunay Kafkas, Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de Karagümrük'ün Fenerbahçe'ye 2-1 kaybetmesinin ardından teknik direktörü Tolunay Kafkas, çarpıcı açıklamalar yaptı.

Maçın hakemine sert ifadeler kullanan Kafkas'ın sözleri şu şekilde;

"Çok şey yapmayacağım. Söyleyecek çok sözüm yok. Ne söyleyeyim. Yok bir şey yani. Hani işte oynadık, çıktık, mağlup olduk. Maça teknik anlamda bir yorum yapmayacağım, yapamayacağım yani. Bilmiyorum. Buyursun yapsınlar. Bana şöyle bir soru gelmesi lazım hakemle ilgili; neyini yapalım yani. Futbol konuşamıyoruz.

Ne söylediğin değil ne hissettirdiğin önemli. VAR'daki hakem. Pes yani! Fenerbahçe kazandı, tebrik ediyorum, hiçbir problem yok. Böyle bir iklim olur mu ya! Sözün bittiği yerdeyiz. 3'te yeriz, 5'te yeriz, küme düşeriz ama... Konuşacak, söyleyecek bir sözüm yok gerçekten. Söylesem kendime, bana kimse zarar veremez de yani ama çok ileri gideceğim, o da bana yakışmıyor. 56 yaşıma geldim. Kimse anlamıyor. Ne söylediğinle ilgili bu adam haklı mı, haksız mı... Yine haksız duruma düşeceğiz. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Onlarla ilgili problem yok. Konuşacak bir şey yok!"

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