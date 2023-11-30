Tom Cruise yeni imajıyla hayranlarını şaşırttı

61 yaşındaki Hollywood aktörü Tom Cruise, yaz aylarında çekilen fotoğraflarındaki koyu renkli saç modelinden fark edilir derecede açık bir saç rengiyle kameralara takıldı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Tom Cruise yeni imajıyla hayranlarını şaşırttı

Hollywood'da deprem etkisi yaratan oyuncular grevi pek çok dev yapımı etkiledi. Son 63 yılın en büyük Hollywood grevi öncesi pazarlık masasına oturan yıldız ismin Tom Cruise olduğu ortaya çıktı.

78104591-12779243-image-a-53-1700650425505.webp

Tom Cruise'un ABD'de 12 Temmuz'da dünyada ise 14 Temmuz'da vizyona giren "Mission: Impossible - Ölümcül Hesaplaşma-Birinci Bölüm"den sonra çekmeye başladığı ikinci bölümün çalışmaları durduruldu. 28 Haziran 2024'te vizyona girmesi planlanan filmin erteleneceği düşünülüyor.

78104573-12779243-image-a-44-1700650398000.jpg

Cruise, Mission Impossible'ın çekimine gitmek üzere bir helikoptere atlamadan önce Florida'dan özel jetle Londra'ya geldi. Açık renge boyattığı dağınık saç stiliyle dikkat çekti.

Öne Çıkanlar
Baldur’s Gate 3 yılın oyunu mu? Hayaller gerçeğe dönüştü
Baldur’s Gate 3 yılın oyunu mu? Hayaller gerçeğe dönüştü
Asgari ücret ve emekli maaş zamlarıyla ilgili Mehmet Şimşek ilk sinyali verdi
Asgari ücret ve emekli maaş zamlarıyla ilgili Mehmet Şimşek ilk sinyali verdi
Vatandaş yapılan Afgan’ın 2 karısını da eş olarak kayda geçirdiler. Binlerce Afgan vatandaş yapılmış
Vatandaş yapılan Afgan’ın 2 karısını da eş olarak kayda geçirdiler. Binlerce Afgan vatandaş yapılmış
Seçil Erzan’ın Fatih Terim Fonu’nda pos tefeciliği detayı!
Seçil Erzan’ın Fatih Terim Fonu’nda pos tefeciliği detayı!
Çilekli'deki kolejin alınamayan kirası. Fulya'daki benzin istasyonu skandalı. Futbolun sarı saçlı kara belası Şerafettin Tilki yazdı
Çilekli'deki kolejin alınamayan kirası. Fulya'daki benzin istasyonu skandalı. Futbolun sarı saçlı kara belası Şerafettin Tilki yazdı
Türk Telekom’un kasasına vatandaşın sırtından 150 milyon lira daha giriyor!
Türk Telekom’un kasasına vatandaşın sırtından 150 milyon lira daha giriyor!
Son Haberler
AYM kararını verdi. Turkcell’e ‘pedofili destekçisi’ demek ifade özgürlüğü sayıldı Gündem
AYM kararını verdi. Turkcell’e ‘pedofili destekçisi’ demek ifade özgürlüğü sayıldı
Ağrılara iyi gelen doğal yöntem ortaya çıktı Sağlık
Ağrılara iyi gelen doğal yöntem ortaya çıktı
Çocuk kaçırma girişimi saniye saniye kaydedildi. Konya'da kan donduran anlar Gündem
Çocuk kaçırma girişimi saniye saniye kaydedildi. Konya'da kan donduran anlar
10 milyon dolar değerinde tarihi İncil ele geçirildi Yaşam
10 milyon dolar değerinde tarihi İncil ele geçirildi
Türk mitolojisinde Samanyolu Tarih - Mitoloji
Türk mitolojisinde Samanyolu
"Ten rengini açtırdı" iddialarına Beyonce'nin annesi ateş püskürdü Magazin
"Ten rengini açtırdı" iddialarına Beyonce'nin annesi ateş püskürdü
Etiyopya'da kolera alarmı Dünya
Etiyopya'da kolera alarmı