Tom Cruise yeni imajıyla hayranlarını şaşırttı

Hollywood'da deprem etkisi yaratan oyuncular grevi pek çok dev yapımı etkiledi. Son 63 yılın en büyük Hollywood grevi öncesi pazarlık masasına oturan yıldız ismin Tom Cruise olduğu ortaya çıktı.

Tom Cruise'un ABD'de 12 Temmuz'da dünyada ise 14 Temmuz'da vizyona giren "Mission: Impossible - Ölümcül Hesaplaşma-Birinci Bölüm"den sonra çekmeye başladığı ikinci bölümün çalışmaları durduruldu. 28 Haziran 2024'te vizyona girmesi planlanan filmin erteleneceği düşünülüyor.

Cruise, Mission Impossible'ın çekimine gitmek üzere bir helikoptere atlamadan önce Florida'dan özel jetle Londra'ya geldi. Açık renge boyattığı dağınık saç stiliyle dikkat çekti.