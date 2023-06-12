Tom Cruise'a yapay zeka darbesi. Kariyerini yok etmek istediler

Dünyanın en ünlü ve en gözü pek oyuncularından Tom Cruise'a en bilinen özelliklerinden biriyle darbe vurulmak istendi. Bilindiği üzere Tom Cruise, özellikle 'Görevimiz Tehlike' serisinde yer alan filmlerin tehlikeli sahnelerinde dublör kullanmıyor.

Yüzlerce metre yükseklikteki binaların tepesinde kovalamacalar, kötülerin peşine uçağın kapısında düşmeler, ekip arkadaşını kurtarmak için motosikletle uçmalar...

Daha birçok tehlikeli sahnede dublör kullanmayan Tom Cruise'un yeni filmi 'Görevimiz Tehlike 7'nin kutlama yemeğinde ünlü oyuncunun yanında bulunan iki benzerinin dublörleri olduğu iddia edildi.

Tom Cruise efsanesini bitirme anlamına gelen bu fotoğraf, ünlü oyuncunun hayranlarında büyük bir şaşkınlık ve hayal kırıklığı yarattı.

Yıllarca kandırıldıklarını düşünen hayranları arasında protesto etme amacıyla gösterime 10 Temmuz'da girecek olan 'Görevimiz Tehlike 7'yi izlemeyeceklerini dile getirenler bile oldu.

İŞİN ASLI SONRADAN ORTAYA ÇIKTI...

Kim olduğu bilinmeyen kişi veya kişiler Tom Cruise'un yanına yapay zekâyla iki benzerini iliştirip "Tom Cruise'un dublörleri" şeklinde sosyal medyaya yaydı.

Kaynak Habertürk