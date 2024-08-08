Tom Cruise’nun son halini görenler yıkıldı. Heykel gibiydi hiç değişmiyordu. Hey gidi Tom Cruise

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Tom Cruise’nun son halini görenler yıkıldı. Heykel gibiydi hiç değişmiyordu. Hey gidi Tom Cruise

Londra'da ortaya çıkan dünyaca ünlü oyuncu Tom Cruise'nun son halini görenler adeta, "Son halini görenler yıkıldı. Heykel gibiydi hiç değişmiyordu. Hey gidi Tom Cruise" dedi.

Dünyaca ünlü oyuncu Tom Cruise'nun Londra semalarında uçtuğu bildirildi.

61 yaşındaki aksiyon yıldızı, iki farklı seferle helikopter pistinde görüldü.

Cruise'nun helikopterini adeta bir ulaşım aracı gibi kullandığı ifade edildi.

İngiltere'nin başkentinde sık sık kendi pilotluğunda helikopterle seyahat eden Cruise, hayranlarını şaşırtmayı sürdürdü.

Dünyaca ünlü oyuncunun son hali dikkat çekti.

Son halini görenler adeta, "Tom Cruise’nun son halini görenler yıkıldı. Heykel gibiydi hiç değişmiyordu. Hey gidi Tom Cruise" yorumlarını yaptı.

İŞTE SON HALİ...

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ARŞİVDEN GÖRÜNTÜLER...

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TOM CRUİSE KİMDİR?

Amerikalı bir aktör ve yapımcı Tom Cruise, tam adıyla Thomas Cruise Mapother IV, 3 Temmuz 1962'de Syracuse, New York'ta doğdu.

Hollywood'un en tanınmış ve başarılı isimlerinden biri olarak kabul edilen Cruise, kariyeri boyunca birçok ödül kazandı ve sayısız başarılı filme imza attı.

Cruise, oyunculuk kariyerine 1980'lerin başında başladı ve kısa sürede dikkat çekti.

İlk büyük çıkışını 1983 yapımı "Risky Business" filmiyle yaptı, ardından 1986'da "Top Gun" filmiyle dünya çapında üne kavuştu.

Cruise, kariyeri boyunca üç Altın Küre Ödülü kazandı ve dört kez Akademi Ödülü'ne aday gösterildi.

Filmleri dünya genelinde 12 milyar dolardan fazla hasılat yaptı ve onu tüm zamanların en yüksek hasılat yapan aktörlerinden biri haline getirdi.

Cruise, "Rain Man" (1988), "Born on the Fourth of July" (1989), "A Few Good Men" (1992), "Jerry Maguire" (1996) ve "Magnolia" (1999) gibi birçok önemli filmde rol aldı.

Ayrıca, 1996'dan bu yana "Mission: Impossible" serisinde Ethan Hunt karakterini canlandırdı.

Kişisel Hayat: Cruise, üç kez evlenmiş ve boşandı. İlk evliliğini Mimi Rogers ile, ikinci evliliğini Nicole Kidman ile ve üçüncü evliliğini Katie Holmes ile yaptı. Üç çocuğu bulundu.

Cruise, kendi dublörlük sahnelerini yapmasıyla da tanındı.

Özellikle "Mission: Impossible" serisinde gerçekleştirdiği tehlikeli sahnelerle dikkat çekti.

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