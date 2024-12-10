Tomášek, NHL'ye gözkırpıyor

2024 yılının en çok konuşulan isimlerinden biri olan David Tomášek, İsveç'in SHL ligindeki harika performansıyla göz doldurmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sezonda 25 golle ligin en golcü oyuncusu olan Tomášek, bu sezon da 17 gol ve 33 puanla ligin en üretken oyuncularından biri olarak dikkat çekiyor. Bu başarıları, onu NHL takımlarının radarına soktu ve 28 yaşındaki oyuncu, bu fırsatın belki de son şansı olabileceğini belirtiyor.

Tomášek, daha önce NHL'e ilgi olduğunu ancak yaşıyla birlikte risk almak istemediğini söylemişti. "Farm takımına gitmek gibi bir niyetim yok," diyen Tomášek, tek yönlü bir NHL sözleşmesi olmadan bu maceraya atılmak istemediğini vurguladı. "İyi oynadığımı biliyorum, bu yüzden strese girmiyorum," diyerek rahatlığını ifade ediyor.

Çek Cumhuriyeti'nin milli takımında da lider konumda olan Tomášek, geçen yılın en golcü ve en üretken oyuncusu olarak dikkat çekmişti. "Her sezon daha iyi olmaya çalışıyorum ve bu yıl da bazı adımlar attığımı hissediyorum," diyor. İsveç'te Färjestad BK takımında oynayan Tomášek, yeni kontratla 2025/26 sezonuna kadar takımda kalmaya devam edecek. İsveç'in geniş buz sahaları, onun oyun stiline çok uygun ve bu sayede daha etkili bir oyun sergileyebiliyor.

NHL'e gitme şansı hakkında, "NHL büyük bir iş ve birçok faktör var. Şans gelirse harika olur, gelmezse de huzurluyum çünkü elimden gelenin en iyisini yaptığımı biliyorum," diye konuşuyor. Tomášek'in performansı, NHL gözlemcileri tarafından yakından takip ediliyor ve onun bu tempo ile NHL'e adım atması sürpriz olmayacaktır.

Çek Cumhuriyeti'nin milli takımında da önemli bir rol oynayan Tomášek, bu hafta İsviçre oyunları için hazırlanıyor ve takımının kaptanı olarak İsveç ve Danimarka'da düzenlenecek şampiyonaya hazır olacak.